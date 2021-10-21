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С 28 октября в Москве закрываются кинотеатры

Новости
    21.10.2021, 12:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Кинотеатры Москвы закрываются с 28 октября. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: kinopoisk.ru
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При этом отмечено, что с 8 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки в столице посещение концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более пятисот человек допускается лишь при наличии QR-кодов.

Как ранее подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в городе "развивается по худшему сценарию".

Нерабочие дни в столице устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года.

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