С 28 октября в Москве закрываются кинотеатры

Кинотеатры Москвы закрываются с 28 октября. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

При этом отмечено, что с 8 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки в столице посещение концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более пятисот человек допускается лишь при наличии QR-кодов.

Как ранее подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в городе "развивается по худшему сценарию".

Нерабочие дни в столице устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года.