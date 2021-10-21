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21.10.2021 19:43
Рубрика: Происшествия

Суд рассмотрит дело оголившейся на фоне храма подруги таджикского блогера

Текст: Михаил Фалалеев
Подруга задержанного за кощунство таджикского блогера решила повторить судьбу скандальных Pussi Riot.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, полиция изучает видео, размещенное в интернете, где молодая женщина - Анастасия Чистова на фоне православной святыни - храма Василия Блаженного на Красной площади показала обнаженную грудь. И выложила эту эротику в сеть. Видеозапись появилась 21 октября.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Но вот, что удивляет - эта фемина вышла из полицейского "обезьянника" всего десять дней назад, где отсидела десять суток административного ареста - именно за оскорбление чувств верующих. Видимо, ей, как и некоторым персонажам Pussi Riot, хочется провести в колонии не меньше года. И эта ее мечта, скорее всего, сбудется.

Напомним, 29 сентября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова опубликовали провокационное фото. На фото блогер стоит на фоне храма Василия Блаженного, а девушка в форме полиции сидит перед ним на коленях.

Настоящее имя блогера - Муроджонзод Руслани Талабджон. Замоскворецкий суд Москвы назначил обоим десять суток ареста, штраф 5 тысяч рубле, а таджикистанца выдворил из России. А дело Чистовой - об оскорблении чувств верующих - должно рассматриваться 28 октября в 10.00.

Впрочем, она уже предопределила судебное решение.

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