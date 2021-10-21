В Москве пробки достигли 9 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в девять баллов. Такие данные показывает сервис "Яндекс. Пробки".

По информации сервиса, движение затруднено на Третьем Транспортном кольце. Наиболее сильный затор наблюдается от проспекта Мира до Лужников по внутренней и внешней стороне магистрали. Ссоят Ленинградский и Ленинский проспекты, заторы на Дмитровском, Звенигородском шоссе, Ленинском проспекте и других. Медленно движутся машины по Садовому и Бульварному кольцам.

По данным сервиса, загруженность дорог снизится после 21:00.