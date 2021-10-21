В Подмосковье мошенники изготавливали контрафактное моторное масло

В Пушкинском городском округе Московской области мошенники использовали мощности завода для изготовления поддельных моторных масел и бытовой химии под товарными знаками всемирно известных производителей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что хранение, фасовка и упаковка фальсификата проводились в офисных и складских помещениях. Заказы на поставку товара в различные регионы России и государства ближнего зарубежья принимались в кол-центре в Саратове.

Незаконное производство обнаружили и пресекли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве. При обыске обнаружены производственная линия и лаборатория, в которой исследовался химический состав оригинальных жидкостей. Изъято более 300 образцов, свыше 1 600 тонн готовой продукции, пустая тара, рулоны с этикетками. Ущерб правообладателей товарных знаков превышает 250 миллионов рублей. Задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор аферы.