Из-за пожара в нижегородской школе эвакуировали 676 человек

В нижегородском лицее произошел пожар, были эвакуированы 676 человек, из них 650 детей.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 07:58. Пожарные привлекались по рангу пожара №2, по прибытии он был снижен до №1. Ликвидация последствий пожара на площади 1 квадратный метр объявлена в 08:18.

Причина ЧП устанавливается. Ученики младших классов были отпущены домой, остальные школьники учатся по расписанию.

Свою проверку по факту происшествия организовала региональная прокуратура. По предварительным данным, причиной стало замыкание электрического светильника с последующим возгоранием. В результате обошлось без пострадавших.