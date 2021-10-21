В Башкирии проверят школу, где ребенок-инвалид упал из окна

В Стерлитамаке следователи выясняют обстоятельства получения травмы ребенком-инвалидом в школе. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Информацию об инциденте с восьмилетним ребенком с особенностями развития в коррекционной школе следователи получили в ходе мониторинга социальных сетей. В ведомстве уточнили, что ребенок упал из окна второго этажа, получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

Региональный СК начал доследственную проверку.

В минобрнауки Башкирии сообщили, что уже в курсе ситуации.

- Создана комиссия, которая проверит данный факт и выяснит, были ли допущены нарушения со стороны сотрудников образовательной организации. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры, - пояснили в пресс-службе министерства.