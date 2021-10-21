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21.10.2021 14:34
Рубрика: Происшествия

В Прикамье осуждена главврач, похитившая два миллиона рублей

Текст: Алексей Трапезников

Ленинский районный суд Перми признал виновной бывшего главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Центр медицинской профилактики" в хищении двух миллионов рублей.

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Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием и судом установлено, что подсудимая, возглавляя бюджетное учреждение здравоохранения, заключала фиктивные договоры с аффилированными ей организациями на выполнение работ и оказание услуг. В действительности работы и услуги не оказывались, а денежные средства присваивались осужденной.

Кроме этого главврач при пособничестве своей соучастницы фиктивно трудоустроила в Центр профилактики двух граждан, которые в действительности не работали, а начисленную заработную плату она присваивала себе. Общий размер ущерба бюджету составил более двух миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего главврача к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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