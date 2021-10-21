Дорога между Кемерово и Кемеровским муниципальным округом почти готова

В настоящее время специалисты заканчивают на последнем участке работы по сооружению теплотрассы, остальные инженерные коммуникации уже готовы. Напомним, все они создавались на объекте с нуля.

По всей протяженности дороги, которая составляет 1,3 километра, почти завершена укладка верхнего слоя асфальта - можно сказать, что покрытие готово на 95 процентов. Также почти достроены пешеходные тротуары, велодорожки, установлено дорожное ограждение. Сегодня специалисты приступают к нанесению разметки на новой магистрали. В ближайшее время здесь будут установлены дорожные знаки и светофорные объекты. На финишной прямой и монтаж освещения. Полным ходом идет озеленение улицы, благоустроители приводят в порядок газоны и начинают высаживать деревья.

Новая дорога свяжет строящиеся микрорайоны бульвара Строителей и поселок Металлплощадка. Ее строительство стартовало в 2021 году по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa