Глава Кемерова Илья Середюк побывал в Центральной детской школе искусств

В год здесь проходит более 50 событий разного масштаба, а зал, оснащенный еще в 80-е годы, требовал серьезной реконструкции. Было решено заменить все коммуникации, включая системы отопления, водоснабжения, вентиляции, а также уделить большое внимание акустике, заменить звуковое, световое оборудование, кресла для зрителей, одежду сцены, люстру. Дизайнеры разработали эффектное внешнее решение, как будет выглядеть новый зал.

Сейчас работы в самом разгаре: специалисты выполняют обшивку внутренних стен акустическими плитами и гипсокартоном, тянут кабеля для звукового оборудования, монтируют воздуховоды.

Педагоги и учащиеся с нетерпением ждут окончания работ.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa