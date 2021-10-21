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21.10.2021 11:47

МегаФон автоматизировал заполнение таможенной анкеты на AliExpress Россия

Сервис "Мобильный ID" теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса в стране - AliExpress Россия. Решение МегаФона позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты.
Фото: https://www.shutterstock.com Фото: https://www.shutterstock.com
Фото: https://www.shutterstock.com

Количество активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов МегаФона за девять месяцев 2021 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч - иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С "Мобильным ID" не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически - достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

"Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шопинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. "Мобильный ID" помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности "Мобильного ID" и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия", - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя "Мобильного ID" надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты МегаФона и других операторов.

Помимо приложения AliExpress Россия, "Мобильный ID" используется в ряде собственных сервисов МегаФона, в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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