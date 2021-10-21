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Рубрика: Происшествия

В Барнауле организатора вечеринки будут судить за гибель гостя

Текст: Татьяна Кузнецова

В Барнауле следственные органы передали в суд дело о гибели посетителя в одном из кафе города: гость утонул во время дискотеки. Организатору вечеринки грозит до шести лет лишения свободы.

Сахалинец погиб под сорвавшейся со здания крышей

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова, 20-летний молодой человек организовал вечеринку в одном из развлекательных заведений. В программу вечера входила не только дискотека, но и посещение бассейна, расположенного на территории кафе. Для одного из гостей купание закончилось плачевно: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он захлебнулся и какое-то время провел под водой. Мужчину успели доставить в больницу, но через несколько месяцев он умер, не приходя в сознание.

- Организатора вечеринки обвиняют в предоставлении услуг, не отвечающим требованиям безопасности, что привело к гибели человека. Хотя он не признал своей вины, следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд, - отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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