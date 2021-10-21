В Барнауле организатора вечеринки будут судить за гибель гостя

В Барнауле следственные органы передали в суд дело о гибели посетителя в одном из кафе города: гость утонул во время дискотеки. Организатору вечеринки грозит до шести лет лишения свободы.

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова, 20-летний молодой человек организовал вечеринку в одном из развлекательных заведений. В программу вечера входила не только дискотека, но и посещение бассейна, расположенного на территории кафе. Для одного из гостей купание закончилось плачевно: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он захлебнулся и какое-то время провел под водой. Мужчину успели доставить в больницу, но через несколько месяцев он умер, не приходя в сознание.

- Организатора вечеринки обвиняют в предоставлении услуг, не отвечающим требованиям безопасности, что привело к гибели человека. Хотя он не признал своей вины, следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд, - отметили в ведомстве.