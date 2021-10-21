В лесхозе Приангарья прошли обыски

Следователи возбудили по материалам прокуратуры и МВД уголовные дела в отношении должностных лиц лесхоза Иркутской области. Правоохранители усмотрели в их действиях признаки статьи УК о превышении полномочий и растрате. Об этом рассказали в региональном главке СК РФ.

Установлено, что в прошлом году чиновники, имеющие право распоряжаться финансами АУ "Лесхоз Иркутской области", растратили более 600 тысяч рублей. Деньги, по версии следствия, использованы на цели, не имеющие отношения к деятельности учреждения.

Кроме того, четверым руководящим сотрудникам лесхоза незаконно выплачены премии.

В организации проведены обыски, изъяты документы.