В Новосибирской области усилили службу единой регистратуры 124

Новости

Путин выступит с интересной речью на сессии "Валдая" 12:53
Плановая медицинская помощь в Москве на период "длинных" выходных сохранится в полном объеме 12:43
С 28 октября в Москве закрываются кинотеатры 12:42
Московская область вводит новые ограничения из-за коронавируса 12:38
В "длинные" выходные с 28 октября по 7 ноября в детсадах будут работать дежурные группы 12:35
Умер лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" Лесли Брикасс 12:33
Рестораны и кафе в Москве в "длинные" выходные продолжат работать на вынос 12:32
Росэнергоатом объяснил остановку энергоблока на Ростовской АЭС 12:18
Беларусь должна остаться президентской республикой, убежден Лукашенко 12:13
Минпросвещения: В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы 12:03
Умер актер Вольдемар Лобиньш 12:00
Оперштаб: в Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19 11:42
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19 11:40
Полиция задержала экс-главу фан-клуба "Спартака" за избиение журналиста 11:40
Минпросвещения объявит каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября 11:28
Южная Корея успешно произвела запуск собственной ракеты-носителя 11:25
Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 12:41
Рубрика: Власть

В Новосибирской области усилили службу единой регистратуры 124

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Временный дополнительный пункт службы 124, в котором работают 20 операторов, открыт на базе Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

С работой новой площадки ознакомился министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Он пояснил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации, когда наблюдается рост заболевших и коронавирусом, и ОРВИ, нагрузка на 60 операторов основного колл-центра, развернутого в подстанции скорой медицинской помощи Дзержинского района, выросла примерно вдвое.

Фото: Татьяна Кравченко
В селах Новосибирской области удвоится число проектов по благоустройству

Было принято решение организовать дополнительный пункт, к которому сейчас подключаются еще 20 операторов, распределенных по городским поликлиникам. Таким образом, общая мощность колл-центра увеличена до 100 рабочих мест. Количество телефонных линий при этом выросло со 120 до 500. "Звонки, которые поступают на номер 124, распределяются на все подключенные контакт-центры", - подчеркнул Сергей Цукарь.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, также посетивший новую площадку, отметил, что за неделю темпы вакцинации от коронавируса в регионе выросли в три раза, а по телефону "124" можно записаться на эту процедуру в любую поликлинику. Кроме того, оператор единого колл-центра может вызвать врача пациенту на дом, либо записать его на прием к терапевту, узкому специалисту, на диспансеризацию. "Мы создаем единую систему приема вызовов, когда оператору не обязательно находиться в конкретном медицинском учреждении", - подчеркнул министр.

Сергей Цукарь добавил, что операторам помогает робот Николай, который ежедневно, включая выходные дни, берет на себя около полутора тысяч обращений. В любое время суток он может оформить вызов врача на дом, записать на прием, проконсультировать по вопросам вакцинации и так далее.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям