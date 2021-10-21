В Новосибирской области усилили службу единой регистратуры 124

Временный дополнительный пункт службы 124, в котором работают 20 операторов, открыт на базе Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств.

С работой новой площадки ознакомился министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Он пояснил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации, когда наблюдается рост заболевших и коронавирусом, и ОРВИ, нагрузка на 60 операторов основного колл-центра, развернутого в подстанции скорой медицинской помощи Дзержинского района, выросла примерно вдвое.

Было принято решение организовать дополнительный пункт, к которому сейчас подключаются еще 20 операторов, распределенных по городским поликлиникам. Таким образом, общая мощность колл-центра увеличена до 100 рабочих мест. Количество телефонных линий при этом выросло со 120 до 500. "Звонки, которые поступают на номер 124, распределяются на все подключенные контакт-центры", - подчеркнул Сергей Цукарь.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, также посетивший новую площадку, отметил, что за неделю темпы вакцинации от коронавируса в регионе выросли в три раза, а по телефону "124" можно записаться на эту процедуру в любую поликлинику. Кроме того, оператор единого колл-центра может вызвать врача пациенту на дом, либо записать его на прием к терапевту, узкому специалисту, на диспансеризацию. "Мы создаем единую систему приема вызовов, когда оператору не обязательно находиться в конкретном медицинском учреждении", - подчеркнул министр.

Сергей Цукарь добавил, что операторам помогает робот Николай, который ежедневно, включая выходные дни, берет на себя около полутора тысяч обращений. В любое время суток он может оформить вызов врача на дом, записать на прием, проконсультировать по вопросам вакцинации и так далее.