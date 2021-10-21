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21.10.2021 10:36
Рубрика: Общество

В Томске создали радиометр для малых беспилотников

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томские ученые разрабатывают бортовые радиометрические системы для малых беспилотных летательных аппаратов.

Уникальные микроволновые радиометры помогут отслеживать лесные пожары и проводить измерения влагозапаса почвы. Их также можно использовать для поиска объектов, в том числе людей, за оптически скрытыми преградами.

Фото: пресс-служба администрации Томской области
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Малые беспилотные летательные аппараты обладают высокой мобильностью, им не требуется специальная инфраструктура - взлетно-посадочные полосы, космодромы и так далее.

- Однако сегодня существуют большие сложности использования МБПЛА в качестве носителей микроволновых радиометрических систем, - сообщает пресс-служба ТУСУРа. - Прежде всего это связано с достаточно жесткими требованиями к массогабаритным параметрам и энергопотреблению переносимых устройств.

Аспиранты вуза занимается разработкой уникального микроволнового радиометра, подходящего для использования на малых беспилотниках с сохранением основных технических характеристик. Ученые придумали, как упростить конструкцию устройства.

- Мы предлагаем новый принцип формирования низкотемпературных шумов в СВЧ- и КВЧ-диапазоне и его использование во входном СВЧ-блоке приемника, - рассказывает аспирант ТУСУРа Григорий Жук. - Это в свою очередь позволит исключить направленный ответвитель, дополнительный переключатель и заменить генератор высокотемпературного шума.

В дальнейшем ученые планируют упростить конструкцию входного СВЧ-блока. Это поможет значительно уменьшить массогабаритные размеры приемника и его энергопотребление.

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