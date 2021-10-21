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21.10.2021 16:34
Рубрика: Власть

Мишустин призвал делать прививки, чтобы сохранить здоровье

Текст: Айсель Герейханова ( Калининград)
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с губернатором Калининградской области заявил, что ситуация с коронавирусом в России непростая.

"Ряд предложений мы вчера, вы знаете, озвучили, которые будут в стране реализованы, в том числе и соответствующая пауза в виде выходных дней. Какая общая ситуация со здравоохранением, в частности, в Калининграде?", - спросил он главу региона.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В Калининградской области, как и везде, фиксируется рост заболевания, отметил Антон Алиханов. Но, по его словам, ситуация с оказанием медицинской помощи остается стабильной.

"У нас сейчас 29 медицинских организаций задействовано, практически в каждом муниципалитете есть, и не по одному медицинскому учреждению, где оказывается помощь для больных ковидом, 2 448 коек, 14,4% свободных",- сообщил он. Так, на кислородной поддержке находится 906 человек, в том числе 69 на ИВЛ.

"Мы в течение двух последних недель развернули систему экспресс-тестирования на антиген, то есть когда врач приходит к человеку, он сразу проводит экспресс-тестирование. И мы, благодаря этому, 2,5 тысячи человек быстро выявили, еще 3 тысячи человек изолировали", - также добавил Алиханов.

Премьер-министр призвал жителей региона прививаться. "Это очень важно для семей, в том числе тех, кто проживает на территории Калининграда", - сказал он.

Мишустин также пообщался с сотрудниками предприятия "Балткран". Так, работники попросили премьера распространить квоты по госзакупкам на другие виды кранов, кроме башенных. "Я однозначно считаю, что нужно поддерживать наше производство. Поручение дам. Вопрос в том, что если мы даем квоты, то производство должно быть достаточно большим, чтобы их закрыть", - отреагировал Мишутин.

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