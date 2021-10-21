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21.10.2021 19:03
Рубрика: Происшествия

В акватории Балтийского моря задержали дайвера с 12 кг янтаря

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

33-летнего мужчину задержали полицейские за незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дайвер промышлял на расстоянии километра от берега. В море он выходил на лодке с подвесным мотором и погружался с помощью водолазного снаряжения.

Для добычи янтаря он использовал водометную насадку и пожарный рукав с угловой гайкой с приспособлением для быстрого отсоединения, через который вода подавалась под высоким давлением, чтобы размыть грунт на дне и извлечь солнечный камень.

"Черного" янтарщика задержали с поличным на месте нелегальной добычи. Сотрудники Светлогорского ОМВД изъяли орудия правонарушения - моторную лодку с двигателем, вспомогательное оборудование, водолазное снаряжение, а также 12 килограммов незаконно добытого самоцвета.

Теперь старателю грозит штраф в 500 тысяч рублей по административной статье "Самовольная добыча янтаря". Если он будет задержан повторно, его привлекут уже к уголовной ответственности.

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