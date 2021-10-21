В Поморье бывшего главу муниципалитета осудили за раздачу квартир

В Архангельской области бывший глава муниципального образования "Самодедское" признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Доказательства, собранные следствием, суд признал достаточными для вынесения экс-главе приговора. Установлено, что с 2015 по 2020 годы руководитель муниципалитета, желая поднять свой авторитет, неправомерно передал в бессрочное пользование шесть квартир. Этим он существенно нарушил права очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Более того, одна из квартир в последующем была незаконно переведена в собственность местного жителя.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и материалов проверки прокуратуры Плесецкого района.

Во время допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину признал частично. Плесецкий районный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, экс-глава муниципального образования на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления и на государственной службе. Приговор суда пока не вступил в законную силу.