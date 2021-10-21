Жителю Волгограда пришлось судиться, чтобы его признали живым

Волгоградец обратился в райсуд с требованием отменить запись в ЗАГСе о его смерти, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно официальным документам от 30 июня, истец признан мертвым. Это не помешало ему в июле вернуться в Волгоград из Ростова-на-Дону, куда он уезжал на заработки на несколько дней.

Мужчина не оповестил об отъезде родную сестру. Когда он два дня не появлялся дома, она обратилась в полицию. Вскоре ей сообщили, что возле школы в Тракторозаводском районе Волгограда обнаружили труп неизвестного. В следственном отделе женщине показали протокол осмотра места происшествия и фотографии к нему. Изучив документы, родственница признала в погибшем своего брата. То же самое она заявила в морге на опознании.

Отдел ЗАГС администрации района составил акт о смерти. А вскоре "покойник" вернулся в город. 31 июля его сестра обратилась в следственный отдел с заявлением, в котором призналась в ошибке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подлинную личность умершего - это был приезжий из Краснодарского края.

Суд постановил аннулировать запись акта о смерти. Впрочем, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.