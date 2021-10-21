На Урале виновник смертельного ДТП закопал свою машину

В городе Коркино сбивший пешехода автомобилист, решил уйти от ответственности, "похоронив" свою машину. Он разобрал ее на части и закопал в безлюдном месте.

- ДТП произошло ночью 19 сентября на 31 километре автодороги Челябинск - Троицк, - сообщили в пресс-службе полицейского главка Челябинской области.

Под колесами неустановленного автомобиля погиб 51-летний пешеход, водитель с места происшествия скрылся. В ходе расследования выяснилось: 27-летний виновник ДТП, чтобы спрятать транспортное средство, разобрал его на части, которые закопал на одном из участков пустующего частного дома в поселке, где живет.

Причастный к аварии автомобиль LADA Priora и личность его владельца удалось отследить по камерам видеонаблюдения. Разрезанные части машины, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак пришлось откапывать с помощью спецтехники. Вещдоки приобщены к уголовному делу.

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы, отметили в полицейском главке.