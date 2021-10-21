В Челябинске лаборатория производила 100 кг наркотиков в месяц

Нарколаборатория располагалась в Челябинске в частном доме на Парковой улице. В пресс-центре МВД России сообщили, что группа наркодилеров состояла из 14 человек. Лаборатория была оснащенная необходимым производственным оборудованием и промышленной системой вентиляции. Дверь в помещение была замаскирована стеллажом, электромагнитный замок открывался с пульта дистанционного управления.

По оценкам экспертов, в месяц лаборатория могла производить более 100 килограммов запрещенного вещества. Участников нелегального бизнеса задержали при поддержке отряда специального назначения "Гром". Это администраторы и операторы интернет-магазинов, через которые продавали отраву, закладчики и межрегиональные курьеры. Произведенный в лаборатории наркотик распространяли в нескольких регионах России.

Во время обысков полицейские изъяли три химических реактора, лабораторное оборудование, 18 килограммов готового наркотика и более тонны химических реактивов для его производства. Все задержанные взяты под стражу.