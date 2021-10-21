В Челябинской области рабочего насмерть задавило бетонной плитой

В Троицке на строящемся объекте погиб работник - его завалило обломками бетонной стены.

Как передает "Интерфакс", обрушение произошло на небольшой площади - всего сорок "квадратов" - однако под завалами оказался человек. Тело погибшего достали из-под завалов и передали правоохранителям. Больше никто не пострадал.

Спасатели уточнили: происшествие случилось в двухэтажном строении во время работ на крыше. При этом есть угроза дальнейшего обрушения здания, поэтому его огородили. Причины ЧП выясняются.