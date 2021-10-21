Режиссер "Ералаша" Белостоцкий арестован по обвинению в педофилии

Следователи предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних 48-летнему российскому режиссеру, сценаристу, продюсеру и актеру Илье Белостоцкому, одному из создателей детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Как передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в настоящее время артист находится в СИЗО.

"Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ - "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Санкции по данной статье предусматривают до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы агентству пояснили, что уголовное дело в отношении режиссера расследует столичное ГСУ СК.

Перед тем РЕН-ТВ сообщало: режиссер пропал из поля зрения год назад, при этом родные Белостоцкого уверяли, что тот серьезно болен. Сегодня выяснилось, что в доме кинематографиста прошли обыски, в ходе которых были изъяты фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Режиссер был арестован 14 октября прошлого года.

Белостоцкий родился в 1973 году в Челябинске. В 1991-м поступил в медицинский институт, где учился четыре года, после чего в 1995-м перевелся в Челябинский государственный институт культуры и искусства. Работал на ТВ в качестве редактора, ассистента режиссера, режиссера, ведущего музыкальных и развлекательных программ. Организовал на телевидении цикловые авторские шоу для детей: "Классный час" и "Последний писк". В 2004-м окончил ВГИК. Призер различных фестивалей. Член Гильдии кинорежиссеров России. Директор кинокомпании НП "КОТ".

В числе режиссерских работ - "Сказание о Единороге", "Еще одна сказка о Золушке", "Бегство рогатых викингов", "Ералаш в кино", криминальный сериал "След".