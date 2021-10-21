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21.10.2021 16:06
Рубрика: Общество

В Турции найден не имеющий аналогов 8000-летний "рыбный нож"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи при проведении раскопок на древних курганах в западной провинции Измир обнаружили уникальный инструмент возрастом около 8000 лет, который был изготовлен в форме рыбы.

Фото: pixabay.com
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Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана при обследовании доисторических курганов Ешилова и Ясытепе. Раскопки там проводятся под патронажем Министерства культуры и туризма Турции.

В ходе полевых работ археологи раскопали девять древних поселений, каждое из которых строилось поверх предыдущего. Сами поселения, вероятно, были рыбацкими деревнями, расположенными на берегу Эгейского моря.

На это указывает и уникальный артефакт, возраст которого оценивается примерно в 8000 лет. Он обладает необычной формой, аналогов которой ученые еще не встречали. Артефакт изготовлен в виде рыбы, причем сохранился он довольно хорошо. Эксперты предполагают, что он был предназначен для очистки рыбы от чешуи.

"Этот инструмент, изображающий рыбу, был изготовлен из кости, - говорит руководитель раскопок доктор Зафер Дерин. - На нем видны царапины - следы интенсивного использования. Это интересный инструмент во всех отношениях. Например, на нем можно разглядеть различные элементы декора, в частности, искусно вырезаны чешуя и хвост рыбы. Мы никогда раньше не встречали подобного инструмента в Западной Анатолии, в Эгейском регионе. Вероятно, это был предмет повседневного обихода, которым пользовались эгейцы".

По словам археолога, сама культура первых народов, живших на Эгейском побережье, была тесно связана с морем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что найденный инструмент для чистки рыбы сам был изготовлен в форме рыбы. К слову, его длина составляет 15 сантиметров, а для изготовления этого ножа была использована кость древней коровы.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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