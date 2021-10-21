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21.10.2021,  
11:03
Текст:  Антон Валагин

Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу

Королевские ВМС Великобритании выставили на продажу вспомогательное судно Argus - единственное в своем роде.
Фото: Dave Sherfield/Wikimedia.org Фото: Dave Sherfield/Wikimedia.org
Фото: Dave Sherfield/Wikimedia.org

До 1981 года построенный в Италии корабль был мирным контейнеровозом MV Contender Bezant. В канун Фолклендской войны его мобилизовали и переоборудовали в плавучий госпиталь. Затем Bezant вернули владельцам, но из-за спада морских перевозок контейнеровоз оказался не удел и в 1984 году британское адмиралтейство окончательно приобрело 190-метровый корабль.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.ord
Названа цель № 1 Третьей мировой войны

Новобранца назвали Argus, установили летную палубу для приема вертолетов - основной миссией корабля должна была стать подготовка летчиков морской авиации. Но в 1999 году началась война в Персидском заливе и бывший контейнеровоз поспешил туда, чтобы принимать раненых. В его трюмах развернули радиологическое, реанимационное и хирургическое отделение, установили компьютерный томограф и 100 коек для пациентов. При этом статус у Argus странный - он не может считаться полноценным госпитальным судном, поскольку не окрашен в белый цвет с красными крестами на бортах и вооружен (четыре пулемета калибра 7,62 мм и две 20-миллиметровые автоматические пушки).

Тем не менее странный корабль принес Королевским ВМС много пользы, в качестве небольшого вертолетоносца участвуя в операциях НАТО в Боснии и Косово, а затем - уже как госпиталь, - у берегов Сьерра-Леоне, где бушевала лихорадка Эбола. В 2020 году Argus отремонтировали и отправили в Карибское море для помощи в борьбе с наркотрафиком, ликвидации последствий ураганов и COVID-19.

Эта командировка или следующая могут стать последними в военной службе 41-летнего корабля, пишет Forbes. И место Argus в ВМС останется вакантным - вложившись в строительство двух авианосцев, закупку истребителей Typhoon и другого высокотехнологичного вооружения, британское адмиралтейство превысило свой бюджет до 2029 года на 14 миллиардов долларов.

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