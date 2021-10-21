СМИ: Председателем Бундестага может стать женщина

В ходе текущих межпартийных переговоров о формировании нового правительства Германии обсуждаются и вопросы персональных назначений, в том числе пост главы парламента - одна из трех самых важных государственных должностей.

Как стало известно агентству DPA, Рольф Мютцених, председатель фракции социал-демократов (СДП), которые имеют самое крупное представительство в парламенте, предложил кандидатуру своей заместительницы 53-летней Бербель Бас. Члены правления фракции единодушно поддержали это предложение. Теперь фрау Бас предстоит утверждение всей фракции СДПГ и в ближайший вторник - депутатов парламента.

Такое решение СДПГ в немалой степени продиктовано все чаще проявляющемся в обществе недовольством тем, что в стране чуть ли не все высокие должности достаются преимущественно мужчинам. В ходе избирательной кампании кандидат в канцлеры Олаф Шольц публично обещал исправить этот перекос. Правда, самим социал-демократкам особо жаловаться не приходится - их в парламентской фракции 42%.

Барбель Бас - опытный политик, занимала видные партийные и государственные должности на местном, а впоследствии и на федеральном уровне. О ее популярности среди населения говорит хотя бы тот факт, что на сентябрьских федеральных выборах за нее в ее округе проголосовали более 40% избирателей.

Сомнений в том, что Бербель Бас изберут председателем бундестага, практически ни у кого нет. И неслучайно политические обозреватели отмечают, что Бас может вполне справиться со своей новой непростой миссией.