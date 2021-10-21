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21.10.2021,  
09:37
Текст:  Светлана Цыганкова

"Тигровая карусель": российский спецназ опробовал новую тактику

Фото: Константин Морозов / РИА Новости Фото: Константин Морозов / РИА Новости
Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Подразделения специального назначения Центрального военного округа на учениях применили новую тактику "Тигровая карусель". В учениях были задействованы более 500 бойцов и около 30 единиц техники.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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По легенде учений, группа неизвестных вооруженных людей на легкобронированной технике попыталась напасть на систему опорных пунктов и позиций воинского подразделения. Причем у этой группы было численное преимущество, сообщает пресс-служба ЦВО.

В бой вступили бронеавтомобили "Тигр". Они приблизились на прицельное расстояние и уничтожили живую силу и бронетехнику "противника". Для этого использовали тактику "Тигровая карусель": вели попарную, поочередную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и совершали маневр на машинах, который позволял вести огонь непрерывно и компенсировать время перезарядки.

Учения прошли на полигоне Шилово в Новосибирской области.

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