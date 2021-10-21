Умер актер Вольдемар Лобиньш

20 октября на 84-м году жизни скончался советский, латышский актер театра и кино Вольдемар (Владимир) Лобиньш. Об этом сообщил на Facebook племянник артиста Эдвин.

"Вот и еще один жизненный этап завершился. Вчера ушел из жизни мой дядя Владимир Лобиньш (многим известный как Voldemars Stars). Вечная память!" - написал он, причину смерти родственника не указав.

Лобиньш родился 11 августа 1938 года в Кимрах. С 1963-го работал в рижском ТЮЗе. На экранах - с 1964-го, с эпизодической роли танкиста в "Отце солдата". Далее - "Заговор послов", "Сильные духом", "Утро долгого дня", "Республики Вороньей улицы", "Ключи от рая", "Последний рейс "Альбатроса" - всего более 25 проектов.