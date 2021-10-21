В России примут новую стратегию в интересах женщин

Представители 111 стран ( 108 - очно) приняли участие в III Евразийском женском форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, и это один из его результатов. На нем были представлены 23 крупных международных организации, начиная от ООН и кончая организациями, занятыми специальными женскими проблемами.

- В целом форумом мы очень довольны, - сказала, подводя итоги форума заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, на форуме была продемонстрирована возможность работы в "чистой зоне", более 90 процентов участников форума были вакцинированы, помещения обрабатывались необходимым образом, был показан своего рода пример безопасной среды.

Галина Карелова напомнила, что в 2022 году завершает свое действие Национальная стратегия действий в интересах женщин, принятая после I Евразийского женского форума.

И на III форуме, по ее словам, была фактически сформирована новая стратегия - определена ее концепция, проработаны все основные разделы.

Особое место в ней отведено мерам, направленным на поддержку здоровья женщин, профилактическим, диагностическим, а также включению в борьбу за вакцинацию против ковида.

Много дискуссий на форуме было посвящено теме реабилитации после ковида, и тому, как женщины видят решение проблем здоровья нации.

Многие из конкретных предложений, прозвучавших на форуме, по словам Галины Кареловой, уже включены в программы министерств и ведомств.

Особенностью последнего форума она назвала нацеленность на прагматизм и готовность отвечать на общественные запросы женщин и нашей страны и мира.

Были затронуты такие важные темы, как женщины и экология, женщины и цифровое пространство, женщины и экономика, но центральной темой была и остается тема миссии женщин в обеспечении здоровья общества.