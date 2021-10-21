В Росстате объяснили, как защищены данные на планшетах переписчиков

Все данные на планшетах переписчиков хорошо защищены, информация на них не хранится, а сразу передается в Росстат по защищенным каналам связи. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя ведомства Павел Смелов.

Он также рассказал, что планшеты невозможно украсть. По словам Смелова, они предназначены исключительно для переписи, на них установлена специально разработанная отечественная операционная система, управление которой обеспечивается централизованно с единого сервера. "Планшеты мониторятся и отслеживаются круглосуточно. Установить на них ничего нельзя, посмотреть информацию тоже не получится без специального разрешения", - говорит замруководителя ведомства.

Так, по его словам, при попытке кражи четырех планшетов со стационарных участков в Саратовской области злоумышленников почти сразу задержали, технику вернули на место.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября.