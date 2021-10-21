Вышел русский трейлер масштабного фильма-катастрофы "Месть земли"

Компания Megogo Distribution представила на своем YouTube-канале локализованный трейлер китайского фильма-катастрофы с 130-миллионным бюджетом "Месть земли".

Расскажет картина "об обычных людях, которые перед лицом опасности вынуждены превратиться в настоящих героев". По центру - профессиональный скалолаз и его отец, которые "забудут о былых разногласиях и объединятся, чтобы вывести людей из смертельной ловушки".

"Шахтеры, пробудившие гору тоннелем, должны сделать все, чтобы катаклизм не принес новые разрушения, а ученые - разгадать причины, по которым был вызван гнев земли. Но как обычный человек может противостоять мощи самой природы?" - невесело спрашивает синопсис. Под мощью разгневанной природы имеются ввиду угрожающие "землетрясения, оползни, сели и провалы".

Режиссер и соавтор сценария - Ли Цзунь ("Охота", "Тик-так").

В кино - с 18 ноября