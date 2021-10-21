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Вышел трейлер еврейской комедии о конкурсе танго "Руки прочь!"

Новости
    21.10.2021, 10:31
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале TenLetters появился локализованный трейлер комедии "Руки прочь!" (Tango Shalom). Премьера запланирована на 16 декабря.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву"

Главный герой - еврей по имени Мойша сначала видит странный сон о выступлении на американском конкурсе танцев, а затем получает заманчивое предложение от танцовщицы Вивиан. Она ищет партнера и предлагает разделить денежный приз.

Ортодоксальный еврей при этом не может прикасаться к женщине, кроме своей жены, но решает попробовать станцевать с Вивиан танго. За происходящим наблюдает весь еврейский квартал. На этой нехитрой заявке и строится весь сюжет, полный комических нелепостей.

Режиссер - Габриэл Болонья, в ролях - Йос Лэниадо, Карина Смирнофф.

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