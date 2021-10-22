Актер Андрей Бурковский заявил, что ушел из МХТ им. Чехова

37-летний Андрей Бурковский, один из самых востребованных сейчас российских артистов, объявил, что уходит из МХТ, в котором прослужил десять лет. Соответствующий пост появился в Instagram актера.

"Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные десять лет", - написал он, причину решения не раскрывая.

В комментариях - бурная реакция, в том числе от коллег по цеху. Многие пользователи в шоке, похоже на то. "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается новая", - гласят также философские замечания от других. "Йееееее!!! Красавчик", - поддерживает актриса Дарья Мороз.

Бурковский родился в 1983-м году в Томске. Играл в КВН. Известен по сериалам "Медиатор", "Пассажиры", "Хороший человек", "Звоните ДиКаприо!".