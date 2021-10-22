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22 октября 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 22 октября 2021 года № 662-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Дополнить распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" пунктом 14.6 следующего содержания:

"14.6. Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, которые временно переведены на дистанционную работу, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях, в том числе в садовых домах за исключением случаев:

а) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

б) прямой угрозы жизни и здоровью;

в) следования к месту и от места профессиональной деятельности, которая не приостановлена;

г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;

д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), прогулки и занятия физической культурой и спортом;

е) выноса коммунально-бытовых отходов до ближайшего места их накопления.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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