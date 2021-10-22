Химики создали деревянный нож, который в разы острее стального

Ученым из Мэрилендского университета удалось упрочить древесину в 23 раза. Полученные из этой древесины ножи почти в три раза острее ножей из стандартной нержавеющей стали. Статья с описанием метода опубликована на сайте www.cell.com.

Химикам удалось убрать такие мягкие компоненты древесины как гемицеллюлоза и лигнин и при этом не повредить целлюлозный каркас. После удаления лигнина древесина становится гибкой и хрупкой, но эту проблему удалось устранить прессованием при высокой температуре. На заключительном этапе изделие из упрочненного дерева покрывают минеральным маслом для предотвращения впитывания воды. Ножи из такого дерева также можно затачивать, как и стальные.

Исследователи обнаружили, что и гвозди из подобного дерева такие же крепкие и острые, как и стальные. Еще одно из возможных применений модернизированной древесины - сверхизносостойкие паркетные покрытия.