Новости

ФСБ предотвратила резонансный теракт в Ставропольском крае 10:10
Проценко: Нерабочие дни будут повторяться, пока не наработаем иммунитет 10:10
Эксперт объяснил, как мошенники могут узнать баланс карты 10:05
МИД: РФ выступает за присоединение КНР к режиму контроля за ракетными технологиями 09:58
Врач назвал три продукта, которые спасут от выпадения волос после COVID-19 09:52
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 09:50
На пороховом заводе под Рязанью произошел пожар, есть погибшие 09:49
В МИД РФ рассказали, как решить проблему ракетной программы КНДР 09:38
Атмосферное давление в Москве понизилось до столетнего минимума 09:36
В МВД РФ рассказали о правилах получения иностранцами медицинской визы 09:26
Кинооператор, которую случайно застрелил Алек Болдуин, родилась в СССР 09:18
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо 09:10
Появилось первое фото Алека Болдуина после смертельного выстрела на съемках 08:53
Евродепутаты призвали премьера Польши "не радовать" президента России 08:50
В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19 08:40
Сочи ожидает массовый наплыв туристов в нерабочие дни 08:39
"Прогресс МС-17" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС 08:10
Производители предупредили о росте цен на мясо и колбасу 07:50
Песков: Речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом 07:42
На Урале после смерти 24 человек от метанола изъято 12,5 тонн суррогата 07:35
Бразилия потребует экстрадиции блогера "болсонариста" из США 06:58
На Сахалине рассказали об ограничениях в нерабочую неделю 06:50
Трутнев поручил ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в регионах ДФО 06:30
Врач: Аллергия может быть абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID 06:19
Житель Благовещенска оказался единственным пассажиром рейса в Якутск 06:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
22.10.2021 10:05
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, как мошенники могут узнать баланс карты

Текст: Евгения Думанская

Есть три основных способа, с помощью которых злоумышленники могут узнать баланс карты, а потом использовать эту информацию для кражи средств, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Росстате сообщили о попытке мошенников выдать себя за переписчиков

Так, мошенники могут "подобрать" баланс, выполняя операции оплаты на разные суммы с помощью похищенных данных карты. Некоторые сервисы при нехватке средств сообщают о недостаточном количестве денег на счете, но сейчас, по словам Щельцина, такой возможности уже нет.

Узнать баланс можно с помощью смс на номер банка или звонка оператору.

"Достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие", - пояснил специалист.

Как отметил Щельцин в беседе с агентством "Прайм", порой удобные банковские сервисы имеют обратную сторону, которую могут использовать мошенники.

"Зачастую мы сами отдаем свои данные с помощью технологий социальной инженерии и тем самым подвергаем себя возможности стать жертвой мошенников", - добавил он.

Экономика Финансы Происшествия Преступления

Главное сегодня

Песков: Речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом
Появилось первое фото Алека Болдуина после смертельного выстрела на съемках
Пушков раскритиковал заявление генсека НАТО о готовности к диалогу с Россией
"Прогресс МС-17" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС
Иммунолог Крючков заявил о важности соблюдения сроков ревакцинации от COVID-19
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию