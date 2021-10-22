Эксперт объяснил, как мошенники могут узнать баланс карты

Есть три основных способа, с помощью которых злоумышленники могут узнать баланс карты, а потом использовать эту информацию для кражи средств, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Так, мошенники могут "подобрать" баланс, выполняя операции оплаты на разные суммы с помощью похищенных данных карты. Некоторые сервисы при нехватке средств сообщают о недостаточном количестве денег на счете, но сейчас, по словам Щельцина, такой возможности уже нет.

Узнать баланс можно с помощью смс на номер банка или звонка оператору.

"Достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие", - пояснил специалист.

Как отметил Щельцин в беседе с агентством "Прайм", порой удобные банковские сервисы имеют обратную сторону, которую могут использовать мошенники.

"Зачастую мы сами отдаем свои данные с помощью технологий социальной инженерии и тем самым подвергаем себя возможности стать жертвой мошенников", - добавил он.