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22.10.2021,  
15:17
Текст:  Алексей Брусилов

Эвакуаторы для "Искандеров": тягачи РЭМ-КС скоро поступят в ЗВО

Эвакуаторы для комплексов "Искандер" поступят в танковую армию Западного военного округа до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Речь идет о ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КС, созданных на шасси четырехосных вездеходов Брянского Автомобильного завода.

Эта техника неоднократно демонстрировалась на международных военно-технических форумах "Армия", традиционно привлекая внимание специалистов и гостей масштабной оружейной выставки своими уникальными возможностями.

Существует два варианта таких тягачей: у одних кабина обычная, другие же оборудованы дополнительной защитой.

С помощью РЭМ-КС, весящих порядка 29000 кг, можно проводить техническое обслуживание, полевой ремонт различных колесных шасси специального назначения, вроде самоходных пусковых установок "Искандер", а также обычных армейских автомобилей и гусеничной техники.

Фото: Ed Nash's Military Matters / youtube.com
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Эвакуация неисправных транспортных средства осуществляется несколькими методами, в том числе транспортированием полупогрузкой и буксированием.

Экипаж из трех человек получил целый арсенал различного оборудования, в том числе кран-манипулятор, электросварку, инструменты для пайки, покраски и резки. Все это позволяет в кратчайшие сроки обслуживать и ремонтировать технику в полевых условиях, тем самым быстро возвращая ее в строй.

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