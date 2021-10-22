Финансирование соцсферы увеличат за счет бюджета Союзного государства

Солиднее станет социальный пакет бюджета Союзного государства в наступающем году, судя по итогам заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое состоялось 22 октября в Калининграде.

Из документа, с которым ознакомились депутаты, информирует БЕЛТА, следует, что объем финансирования социальной направленности вырастет "в 2022 году на 34 процента". Планируется, что дополнительные средства будут выделены на проведение нового союзного мероприятия "Лечение граждан с использованием протонной терапии", а также на возобновление проведения фестиваля творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше".

Кстати, именно члены комиссии настаивали на включение данного фестиваля, который проводился до 2017 года и обладал высокой социальной значимостью, в перечень значимых событий. В этой связи профильным министерствам и ведомствам было предложено провести работу по его возвращению в союзные бюджеты следующих лет.

Рабочая неделя парламентариев, информирует агентство, завершилась их встречей с руководством Калининградской области, в рамках которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества российского региона с областями Беларуси, а также его участия в программах и мероприятиях Союзного государства.

Представители балтийского региона России сообщили своим партнерам о состоянии и перспективах сотрудничества с Синеокой, действующих соглашениях и побратимских связях межу городами и реализации проектов в социальной сфере.

Кроме того, депутаты Парламентского собрания инициировали организовать мероприятия по медицинской реабилитации граждан, перенесших COVID-19, и финансировать их из бюджета Союзного государства. Они одобрили положительный опыт проведения аналогичной работы в оздоровительном учреждении "Сосны" и на базе санатория "Янтарный берег".

Подчеркивая актуальность деятельности по проведению комплексной реабилитации граждан, перенесших COVID-19, депутаты рекомендовали профильным министерствам обеих стран рассмотреть возможность разработки мероприятия Союзного государства по организации медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Его финансирование предложено начать с 2023 года.