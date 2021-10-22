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22.10.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Юрист напомнил о праве женщин на материальную помощь от работодателя

Текст: Ольга Игнатова
Сегодня государственная поддержка семей связана с определенными событиями, которые происходят в их жизни - это рождение ребёнка, достижение им определенного возраста. Кроме того, большой сегмент господдержки направлен на помощь матерям-одиночкам и мамам, воспитывающих детей-инвалидов. Также в последние два года произошли существенные положительные сдвиги в повышении размеров социальной помощи и поддержки малоимущих, если их уровень дохода на одного человека в семье ниже прожиточного минимума. Но меры материальной поддержки для женщин-матерей могут быть предусмотрены и реализованы в каждой конкретной организации-работодателе, пояснил "Российской газете" доктор юридических наук Иван Соловьев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Ситуации, в которых работающая мама может получить материальную помощь от работодателя, не определены законом и прописываются в каждой организации отдельно - в локальном нормативном акте или коллективном договоре, - говорит юрист .- Для матерей актуальнее всего выплаты за рождение ребенка, а также выплаты на лечение. Размер выплаты может указываться в виде конкретной суммы или в формате диапазона (например, от 10 000 до 50 000 рублей). Чаще всего выплата за рождение ребенка составляет до 50 000 рублей - такая сумма не облагается налогом, если ее платят до того, как ребенку исполнился год".

Фото: Istock
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Юрист поясняет ,что уточнить, оказывает ли работодатель материальную помощь, можно у бухгалтера или кадровика. Они же подскажут, как оформить заявление и какие документы нужно предоставить, чтобы получить деньги.

"Поскольку материальная помощь не входит в систему оплаты, работник не может требовать ее от работодателя, однако может обратиться к руководителю организации лично с просьбой. Крупные компании зачастую входят в положение работника, чтобы сохранить с ним хорошие отношения, укрепить лояльность, уменьшить текучку кадров. Не забывают про сотрудниц-матерей и при составлении графиков отпусков и дежурств, предоставлении материальной помощи, выделении путёвок на оздоровительный отдых, переводе на удаленный режим работы и т.д. Во многих организациях предусматривается покупка подарков на новогодние праздники для всех детей",- добавил Соловьев.

Экономика Пенсии и пособия

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