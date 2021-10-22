Кабмин направит более 47 млрд рублей на выплаты больничных

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину оперативно перечислить в Фонд социального страхования (ФСС) 47 млрд рублей на выплаты по больничным листам.

"Осенью мы всегда сталкиваемся с ростом сезонных заболеваний. Остаются высокими риски из-за распространения коронавирусной инфекции, - сказал он в пятницу на заседании правительства. - Сегодня направим свыше 47 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности".

Глава правительства попросил Минфин "обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые средства". "Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты", - подчеркнул он.