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22.10.2021,  
10:53
Текст:  Светлана Цыганкова

Как будет развиваться искусственный интеллект в военной авиации

Военная авиация не останется в стороне от беспрецедентных темпов развития технологий. Как считают эксперты, в нынешнем веке вооруженная борьба будет в корне отличаться от способов и методов ведения войн прошлого. В пилотируемые и беспилотные летательные аппараты будут внедрять технологии искусственного интеллекта.
Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org
Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org

Об этом в журнале "Арсенал Отечества" пишет коллектив авторов из ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Институт им. Н. Е. Жуковского". Они отмечают, что искусственному интеллекту сложно конкурировать с человеком, но при решении задач обнаружения и распознавания объектов он превосходит возможности своих создателей. Внедрение технологий искусственного интеллекта способно привнести три главных преимущества: работа с большим объемом данных, высокая скорость обработки информации и автономность действий.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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И может так получиться, что возникнет возможность исключить летчика из процесса, когда решение надо принимать в кратчайшие сроки, и у системы нет и долей секунд, чтобы советоваться с человеком. В бою выиграет тот, кто быстрее примет решение и отреагирует. И машинам здесь нет равных. Искусственный интеллект позволит точнее определять цели без участия человека, выдавать варианты и сценарии для последующих действий, гибко реагировать на изменяющуюся ситуацию в режиме реального времени.

Авторы статьи отмечают, что дальнейшее развитие боевых авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами будет претерпевать переход от одиночного применения к коллективным действиям с высоким уровнем взаимодействия, самостоятельности, автономизации принятия решений. Система управления такими группами должна обладать искусственным интеллектом, средствами проведения сложных вычислений. Чтобы достигнуть подобного результата, необходимо создать перспективные интеллектуальные авиационные системы и программное обеспечение для них, а также "обучить" их всему нужному.

Успехи в области применения искусственного интеллекта обеспечат лидерство в мире XXI века, уверены авторы статьи. В настоящий момент, по их мнению, уже созданы все технологические предпосылки для разработки интеллектуальных авиационных систем, способных вывести всю систему вооружений на новый уровень.

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