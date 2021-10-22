Постановление правительства Калужской области от 22 октября 2021 года № 714 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 21.10.2021 № 18 Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764, от 13.10.2020 № 795, от 29.10.2020 № 828, от 30.10.2020 № 830, от 25.11.2020 № 889, от 15.12.2020 № 956, от 22.01.2021 № 27, от 19.02.2021 № 80, от 22.03.2021 № 159, от 28.04.2021 № 283, от 27.05.2021 № 333, от 30.06.2021 № 410, от 03.08.2021 № 497, от 30.08.2021 № 562, от 06.09.2021 № 585, от 18.10.2021 № 699) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 постановления слова "по 24.00 31 октября 2021 года" заменить словами "по 24.00 31 декабря 2021 года".

1.2. Дополнить постановление пунктами 7.12, 7.13, 7.14 следующего содержания:

"7.12. Неработающим в возрасте 60 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, а также неработающим гражданам, имеющим болезни органов дыхания (хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (сахарный диабет), которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, с 25 октября 2021 года соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19);

- следования на личном автомобильном транспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно);

- выгула домашних животных, выноса отходов.

7.13. С 15 декабря 2021 года и до особого распоряжения допускается посещение (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания; организаций культуры (театров, филармоний, концертных залов), кинотеатров (кинозалов); спортивных центров, фитнес-центров, плавательных бассейнов при обязательном предъявлении одного из следующих документов:

- действующего QR-кода или сертификата о вакцинации COVID-19, полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев;

- действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

- справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта;

- медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не менее чем за 72 часа.

Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, предназначенные исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по утвержденному графику с интервалами между сменами приема пищи, а также расположенные при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев.

7.14. До 15 ноября 2021 года нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов); ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания; детских развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных и досуговых заведений для детей; организаций культуры (театров, филармоний, концертных залов), кинотеатров (кинозалов) не допускается без сопровождения родителей или иных законных представителей.".

1.3. Дополнить постановление новым пунктом 8.2 следующего содержания:

"8.2. Органам исполнительной власти Калужской области, органам местного самоуправления на период до 15 декабря 2021 года приостановить проведение на территории Калужской области массовых публичных мероприятий."

1.4. Пункт 19.1 постановления дополнить новым абзацем следующего содержания:

"С 15 декабря 2021 года организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, барах, буфетах, закусочных и иных предприятиях общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, предназначенных исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по утвержденному графику с интервалами между сменами приема пищи, а также расположенных при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев); а также организациям культуры (театры, филармонии, концертные залы), кинотеатрам (кинозалы); спортивным центрам, фитнес-центрам, плавательным бассейнам не допускать посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) указанных организаций без предъявления одного из документов, установленных пунктом 7.13 настоящего постановления.".

1.5. Пункт 19.3 постановления изложить в новой редакции:

"19.3. С 22 октября по 01 декабря 2021 года организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области, приостановить в ночное время с 00.00 до 06.00:

- оказание услуг общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, кальянных, закусочных и объектах нестационарной торговли (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов);

- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ресторанах, барах, кафе, ночных клубах (на дискотеках), караоке, боулинг-клубах, кальянных.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







