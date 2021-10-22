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Кейт Уинслет и Марион Котийяр сыграют в фильме о фотомодели на войне

Новости
    22.10.2021, 12:39
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стало известно о звездном составе одного из фильмов с сильной феминистической повесткой, который сейчас находится в разработке.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный трейлер фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом

В картине с рабочим названием "Ли" (Lee) задействованы Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Джош О'Коннор и Джуд Лоу, пишет Deadline.

Режиссер - Эллен Кёрас. В основу легла биография модели Ли Миллер, музы фотографов и модельеров, которая во время Второй мировой войны стала документальным фотографом. Она снимала боевые действия на передовой союзников, освобождение узников в концентрационных лагерях.

"История о жизни Ли - это достойный сериал для HBO. Мы хотели найти самое интересное десятилетие в ее жизни - то, которое определило, кем она была и кем стала благодаря тому, через что она прошла. Это был период с 1938 по 1948 год", - рассказывает Кейт Уинслет.

Съемки начнутся в конце лета или начале осени 2022 года в восточной Европе и Лондоне.

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