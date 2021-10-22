Постановление губернатора Костромской области от 22 октября 2021 года № 232 "О введении дополнительных мер, направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности"

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 21 октября 2021 года № 29, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Организовать с 17.00 часов 28 октября 2021 года до 23.00 часов 6 ноября 2021 года пункты въездного контроля на въезде в город Кострому на 68-м км автодороги М-8 "Холмогоры" (Ярославский пост) и на подъезде к городу Волгореченску в районе поворота на с. Сидоровское (автодорога Р-132 "Золотое кольцо") в целях информирования граждан, прибывающих на территорию Костромской области из других субъектов Российской Федерации, о действующих на территории Костромской области требованиях и ограничениях (далее - пункт въездного контроля).

2. Органам местного самоуправления Красносельского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск обеспечить:

1) режим функционирования пункта въездного контроля;

2) информирование на пункте въездного контроля граждан, прибывающих на территорию Костромской области из других субъектов Российской Федерации, о действующих на территории Костромской области требованиях и ограничениях, с раздачей информационных материалов (памяток).

3. Рекомендовать Управлению МВД России по Костромской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области оказать содействие органам местного самоуправления Красносельского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск при выполнении задач, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Органам местного самоуправления Красносельского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск обеспечить подчиненных должностных лиц, осуществляющих непосредственную работу на пункте въездного контроля, средствами индивидуальной защиты (масками медицинскими, респираторами, перчатками) и жилетами со светоотражающими элементами.

5. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области и хозяйствующими субъектами, являющимися владельцами объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного, воздушного, автомобильного транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров из других субъектов Российской Федерации, организовать деятельность, направленную на информирование граждан о действующих на территории Костромской области требованиях и ограничениях, в том числе с раздачей информационных материалов (памяток).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







