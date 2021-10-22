Постановление губернатора Костромской области от 22 октября 2021 года № 233 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 21 октября 2021 года № 29 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128, от 06.08.2021 № 169, от 08.10.2021 № 222) следующие изменения:

1) пункт 1.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) организовать в период с 30 октября по 1 декабря 2021 года (включительно) работу объекта при условии наличия у посетителя (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, а также военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета) одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

2) пункт 1.3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) организовать в период с 30 октября по 1 декабря 2021 года (включительно) работу объекта розничной торговли при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, а также военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета) одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Требования настоящего подпункта не распространяются на:

аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации очков, линз и их частей;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации медицинских изделий и медицинского оборудования;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации похоронных принадлежностей;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации продовольственных товаров, с возможностью реализации непродовольственных товаров, отнесенных к следующим группам: мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации зоотоваров (включая корма для животных и ветеринарные препараты);

объекты розничной торговли, реализующие бензин, дизельное топливо, газ;

объекты розничной торговли, не имеющие торгового зала;

продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также через пункты выдачи заказов без посещения торгового зала;

объекты, расположенные на территории торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов), указанных в пункте 1.4 настоящего постановления.";

3) в пункте 1.4:

подпункт 10 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) организовать в период с 30 октября по 1 декабря 2021 года (включительно) вход посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета, а также посетителей пунктов вакцинации) на территорию торгового центра, торгово-развлекательного центра (комплекса) при условии наличия у посетителя одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

4) подпункт 1.6 после слов "в пунктах 1.4, 1.5" дополнить словами ", 1.16";

5) в пункте 1.9:

подпункт 10 после слов "доставки заказов" дополнить словами ", без доступа посетителей в зону посадочных мест";

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) предоставлять в период с 15 октября по 1 декабря 2021 года (включительно) услуги посетителям (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, а также военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета) при условии наличия у посетителя одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Требования настоящего подпункта не распространяются на:

обслуживание навынос, при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов, без доступа посетителей в зону посадочных мест;

предприятия общественного питания, предназначенные исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по утвержденному графику, с интервалами между сменами приема пищи;

предприятия общественного питания, расположенные при гостиницах и иных коллективных средствах размещения, при обслуживании граждан, проживающих в этих объектах размещения, в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 1.2 пункта 3.1 настоящего постановления.";

6) подпункт 7 пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

"7) предоставлять в период с 15 октября по 1 декабря 2021 года (включительно) услуги посетителям (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, а также военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета) при условии наличия у посетителя одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

7) подпункт 9 пункта 1.13 изложить в следующей редакции:

"9) предоставлять в период с 15 октября по 1 декабря 2021 года (включительно) услуги посетителям (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, а также военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета) при условии наличия у посетителя одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

8) пункт 1.16 изложить в следующей редакции:

"1.16. В целях соблюдения обязанностей, установленных подпунктом 5 пункта 1.2, подпунктом 7 пункта 1.3, подпунктом И пункта 1.4, подпунктом 11 пункта 1.9, подпунктом 7 пункта 1.11, подпунктом 9 пункта 1.13, подпунктом 1.2 пункта 3.1 настоящего постановления, QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства.

Посещение объектов, мероприятий допускается после проведения проверки ответственным сотрудником действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, и соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ).

Граждане, находящиеся на территории объекта, на мероприятии, обязаны предъявлять по требованию ответственных сотрудников, уполномоченных должностных лиц, сотрудников полиции документы, предусмотренные настоящим пунктом, в целях фиксации соблюдения установленных подпунктом 5 пункта 1.2, подпунктом 7 пункта 1.3, подпунктом 11 пункта 1.4, подпунктом 11 пункта 1.9, подпунктом 7 пункта 1.11, подпунктом 9 пункта 1.13, пунктом 1.17, подпунктом 1.2 пункта 3.1 настоящего постановления требований.";

9) дополнить пунктом 1.17 следующего содержания:

"1.17. Установить, что в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) приостанавливается нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в помещениях торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов), указанных в абзаце первом пункта 1.4 настоящего постановления, без сопровождения родителей или иных законных представителей.";

10) в пункте 3.1:

в абзаце первом слова "граждан Российской Федерации" исключить;

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2) осуществлять прием и размещение граждан (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, а также военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета) при условии наличия у гражданина одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

медицинского документа, подтверждающего прохождение обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема (может предъявляться только иностранным гражданином).";

11) в абзаце первом пункта 4.2 слова "пункта 4.1" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 3, абзацев третьего-седьмого подпункта 10 пункта 1 настоящего постановления.

Абзац второй подпункта 3, абзацы третий-седьмой подпункта 10 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 30 октября 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







