Постановление губернатора Костромской области от 22 октября 2021 года № 234 "О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 21 октября 2021 года № 29, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242, от 20.11.2020 № 248, от 10.12.2020 № 279, от 14.01.2021 № 4, от 08.10.2021 № 223) следующее изменение:

дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

"1.6. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в следующих отраслях: сфере культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте, гостиничной сфере, общественном питании, деятельности организаций дополнительного образования, деятельности по организации конференций и выставок, деятельности по предоставлению бытовых услуг, обязаны в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) не допускать работников к работе при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.".

2. Настоящее постановление вступает в силу дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







