Постановление губернатора Костромской области от 22 октября 2021 года № 234 "О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

Новости

В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 19:23
Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика 19:19
Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить 19:18
Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска 18:50
Калининградская область установила рекорд по вакцинации 18:45
QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс 18:43
После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства 18:41
Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации 18:25
Найдено тело 17-го погибшего при взрыве на рязанском заводе 18:23
Немцы раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ в отношении РФ 18:20
Столичные школьники могут уйти на каникулы с 25 октября 18:04
Режим ЧП введен в Молдавии из-за дефицита газа 17:59
Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре 17:48
Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей 17:46
В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса 17:44
Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых 17:40
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком" 17:38
Анатолий Карпов получит думский мандат Ольги Баталиной 17:31
В Москве иномарка сбила ребенка на тротуаре 17:13
В Госдуме оценили расширение программы льготной ипотеки на частные дома 17:04
Путин и Беннет завершили переговоры в Сочи 17:00
Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу 16:59
В Москве арестован второй за сутки Porsche 16:57
Столичный РАМТ перешел на COVID-free режим 16:56
В Минэнерго объяснили сбои в энергоснабжении регионов 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 октября 2021 г.

Постановление губернатора Костромской области от 22 октября 2021 года № 234 "О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 21 октября 2021 года № 29, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242, от 20.11.2020 № 248, от 10.12.2020 № 279, от 14.01.2021 № 4, от 08.10.2021 № 223) следующее изменение:

дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

"1.6. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в следующих отраслях: сфере культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте, гостиничной сфере, общественном питании, деятельности организаций дополнительного образования, деятельности по организации конференций и выставок, деятельности по предоставлению бытовых услуг, обязаны в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) не допускать работников к работе при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.".

2. Настоящее постановление вступает в силу дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией