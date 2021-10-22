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22 октября 2021 г.

Распоряжение губернатора Костромской области от 22 октября 2021 года № 844-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 21 октября 2021 года № 29:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р, от 10.07.2020 № 352-р, от 15.07.2020 № 359-р, от 18.07.2020 № 370-р, от 01.10.2020 № 540-р, от 21.10.2020 № 632-р, от 30.10.2020 № 680-р, от 15.11.2020 № 728-р, от 19.11.2020 № 743-р, от 20.11.2020 № 745-р, от 10.12.2020 № 823-р, от 14.01.2021 № 16-р, от 28.01.2021 № 62-р, от 03.02.2021 № 88-р, от 11.02.2021 № 116-р, от 20.02.2021 № 141-р, от 26.02.2021 № 158-р, от 10.03.2021 № 194-р, от 25.03.2021 № 229-р, от 10.04.2021 № 281-р, от 23.04.2021 № 323-р, от 06.05.2021 № 352-р, от 21.05.2021 № 397-р, от 05.06.2021 № 422-р, от 16.06.2021 № 461-р, от 25.06.2021 № 500-р, от 05.07.2021 № 528-р, от 08.07.2021 № 545-р, от 22.07.2021 № 577-р, от 19.08.2021 № 635-р, от 20.09.2021 № 744-р, от 08.10.2021 № 791-р) следующие изменения:

1) пункт 4.10.2 изложить в следующей редакции:

"4.10.2. Установить, что в период с 15 октября по 1 декабря 2021 года (включительно) приостанавливается посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет, а также военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета) мероприятий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.9 настоящего распоряжения, организуемых учреждениями культуры (музеями), организациями исполнительских искусств (театрами, цирками, филармониями, концертными организациями), без предъявления одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

2) дополнить пунктами 4.10.3-4.10.5 следующего содержания:

"4.10.3. В целях соблюдения требований, установленных пунктом 4.10.2 настоящего распоряжения, QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства.

Посещение объектов, мероприятий допускается после проведения проверки ответственным сотрудником действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, и соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ).

Граждане, находящиеся на территории объекта, на мероприятии, обязаны предъявлять по требованию ответственных сотрудников, уполномоченных должностных лиц, сотрудников полиции документы, предусмотренные настоящим пунктом, пунктом 4.10.2 настоящего распоряжения, в целях фиксации соблюдения установленных пунктами 4.10.2, 4.10.4 настоящего распоряжения требований.

4.10.4. Организациям и индивидуальным предпринимателям при взаимодействии с гражданами не допускать входа и нахождения граждан в учреждениях культуры (музеях), организациях исполнительских искусств (театрах, цирках, филармониях, концертных организациях), а также на мероприятиях, проводимых в указанных объектах, без предъявления гражданами документов, действующего QR-кода, указанных в пунктах 4.10.2, 4.10.3 настоящего распоряжения.

4.10.5. Собственник (арендатор, пользователь) объекта, указанного в пунктах 4.10, 4.10.2 настоящего распоряжения, организатор мероприятия на территории указанного объекта, ответственные работники несут административную ответственность за нарушение требований, указанных в пунктах 4.10, 4.10.3, 4.10.4 настоящего распоряжения.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников



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