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Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом

Новости
    22.10.2021, 16:07
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Фронтмен американской рок-группы System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом. Об этом музыкант сообщил в записи в Instagram.

Группа успела выступить трижды до того, как Танкян почувствовал симптомы, схожие с гриппом, и почуял неладное.

Он также принес извинения поклонникам SOAD - из-за случившегося пришлось отменить запланированные концерты в Лос-Анджелесе.

Отдельно отмечается, что лица, купившие билеты, могут оформить возврат денежных средств или дождаться концертов SOAD, которые планируется провести 4 и 5 февраля.

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