Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом

Фронтмен американской рок-группы System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом. Об этом музыкант сообщил в записи в Instagram.

Группа успела выступить трижды до того, как Танкян почувствовал симптомы, схожие с гриппом, и почуял неладное.

Он также принес извинения поклонникам SOAD - из-за случившегося пришлось отменить запланированные концерты в Лос-Анджелесе.

Отдельно отмечается, что лица, купившие билеты, могут оформить возврат денежных средств или дождаться концертов SOAD, которые планируется провести 4 и 5 февраля.