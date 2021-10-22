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22.10.2021,  
12:49
Текст:  Антон Валагин

Названа причина провала испытаний гиперзвукового оружия в США

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пентагон сообщил, что причиной срыва испытаний гиперзвукового глайдера на Аляске стала неисправность ускорителя.

Фото: Wikimedia
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- Вышедший из строя ускоритель не является частью гиперзвуковой программы, - приводит DefenceNews слова представителя военного ведомства США Тимоти Гормана. Авария произошла вскоре после взлета ракеты-носителя с Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк.

Горман напомнил, что разработка гиперзвукового оружия связана с очень сложными технологиями и заверил, что создание управляемых летательных аппаратов, способных развивать скорость более 5 Махов, является приоритетным направлением работы.

Армия США ведет параллельные разработки трех типов гиперзвукового оружия: тактического для ВМС и ракет дальнего действия для ВВС и ВМС. 20 октября на острове Уоллопс, Вирджиния прошли отдельные испытания гиперзвуковых технологий, об их результатах не сообщается.

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