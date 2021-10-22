NI оценил малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт"

Российские малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" привлекли внимание зарубежных военных экспертов за счет высокого огневого потенциала и способности выполнять различные боевые задачи.

"Корабли проекта "Каракурт" предназначены для дополнения, а не замены модернизированных корветов ВМФ России "Буян-М". При водоизмещении примерно 850 и 950 тонн соответственно, классы "Каракурт" и "Буян" отражают российскую стратегию модернизации военно-морского флота, все больше ориентированную на переход к компактным силам быстрого реагирования", - сообщает журнал The National Interest.

Основное вооружение класса "Каракурт" состоит в общей сложности из восьми ячеек системы вертикального пуска, способной применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Не исключается также возможность оснащения новых корветов противокораобельной гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая способна развивать скорость около 9 Махов.

"Корветы "Каракурт" предназначены не только для уничтожения надводных кораблей противника, но и для поражения береговой инфраструктуры и военных объектов. Относительно быстрые и маневренные, эти корабли подходят для широкого спектра боевых задач, которые включают поисково-спасательные операции и противовоздушную оборону", - отмечает издание.

Напомним, что до конца нынешнего года ВМФ получит малые ракетные корабли "Циклон" и "Буря", а в 2022 году - "Аскольд".