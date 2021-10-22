Путин и Беннет завершили переговоры в Сочи

Президент России и премьер-министр Израиля закончили свою первую встречу в Сочи.

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор".

Напомним, что Нафтали Беннет приехал в Сочи с официальным визитом. Переговоры продлились пять часов, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра. "Встреча была теплой и позитивной", - отмечается в заявлении. Потом лидеры вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам в сторону пляжа, отметили в канцелярии. Поскольку переговоры продлились долго, израильская делегация останется в России до окончания шаббата и только тогда вылетит домой.